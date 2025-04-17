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Кирилл Устинов

Лубянский проезд, 19с1,

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Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Кирилл Устинов — текстоцентричный инди-музыкант из Санкт-Петербурга. Основной упор в своих произведениях делает на смыслы, истории и минимализм. В числе студийных работ встречаются абсолютно разные жанры, в песнях участвуют разные люди, а география слушателей ещё обширнее. То, что остаётся неизменным всегда, это концепт и качество. Его музыка — рефлексия. Искренние чувства, личные переживания и секреты — всё переплетено в текстах. В акустическом формате с гитарой, представляет для тебя программу, наполненную одновременно грустью и любовью. Новый материал, продолжение уже рассказанных историй и весна.

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