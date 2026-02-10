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  1. Москва
  2. События

Киновстреча по фильму «Гордость и предубеждение»

уточняй у организатора

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2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Будешь смотреть на проекторе, как мистер Дарси выходит на рассвете, хрустеть безлимитным попкорном, фоткать и фоткаться и обсуждать каждую секунду любимого фильма. Что будет на встрече: — уютный вечер в атмосферном пространстве — фильм на проекторе, сидеть будешь на диванах и креслах — чай, вкусняшки и безлимитный попкорн (встреча безалкогольная) — сеанс кинотерапии с коучем и практика осознанного просмотра (тренировка внимания и ответы на важные вопросы) — интеллектуальный отдых в компании единомышленников — новые знакомства — необычный и красивый контент — фотосъёмка на память о вечере — и даже небольшая практика с метафорическими картами Всего 7 мест (только для девочек) для записи пиши в ТГ Место проведения: м. Римская

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