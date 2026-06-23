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Киновстреча «Майкл»

СитиВойс, Москва Сити, башня ОКО, 1-й Красногвардейский проезд, 21с2, 6 этаж

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Вечер в атмосфере кино, общения и новых открытий. Фильм «Майкл» — это добрая и глубокая история о том, что действительно важно в жизни: о свободе быть собой, радости момента, любви, выборе и умении видеть чудо в обычных вещах. На встрече тебя ждут: — Приветственный напиток (Welcome drink) от винного клуба Madam Duvin — Знакомство и нетворкинг — Просмотр фильма — Обсуждение и практики по методу синемалогии — Интерактивы и живое общение — А после — караоке для всех желающих

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