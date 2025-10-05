Возраст 16+
Кино
Про событие
Много лет назад она бежала из родительского дома без оглядки и с тех пор старалась не вспоминать события той самой ночи. Теперь у неё уже взрослые дети. Однажды они получают приглашения от бабушки и дедушки, которых никогда не видели, и решают нанести им визит. После оплаты присылай в комментарии сколько мест для тебя забронировать и на какой фильм: https://t.me/vspyshkafriends/3526 На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи