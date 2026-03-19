О фильме: Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определённое время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело - экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей и предоставляет возможность обрести новых друзей и совершить массу всевозможных проделок. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.