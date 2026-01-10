Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку… Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссере Мишеле Гондри; — Камерный просмотр фильма; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, домашний глинтвейн (безалкогольный) и пирожное шу собственного приготовления входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Запись в ТГ