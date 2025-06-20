Просмотр романтической комедии в усадьбе, построенной в начале 18-го века, где 3-х вековая история органично сочетается с современностью. Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссере Вуди Аллене — Камерный просмотр фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» — Интерактив: Легкое и веселье обсуждение + памятный приз для самого активного участника. Попкорн, приветственный бокал белого вина, авторские канапе и брускетты и ароматный чай с ванильными пончиками входят в стоимость билета ;) А ещё, всех гостей фотографируют на плёнку, так что незабываемые кадры тебе обеспечены! Билеты приобретаются в ТГ (кнопка выше).