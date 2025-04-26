ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киновечер в Особняке

Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

1490₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

В конце апреля погрузятся в сюрреалистичный мир кинокартины Жан-Пьера Жене и гедонистически проведут время в особняке В.А. Лемана. Что тебя ждёт: Лекция о самобытном режиссёре и его фишках в кинематографе; Камерный просмотр фильма «Амели» в красивейшем зале Особняка; Интерактив: Расскажут о своих маленьких радостях анонимно, проголосуют за самый симпатичный ответ и вручат приз в эстетике фильма. *Попкорн, кусочек авторского торта и ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры тебе обеспечены.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста