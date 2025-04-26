В конце апреля погрузятся в сюрреалистичный мир кинокартины Жан-Пьера Жене и гедонистически проведут время в особняке В.А. Лемана. Что тебя ждёт: Лекция о самобытном режиссёре и его фишках в кинематографе; Камерный просмотр фильма «Амели» в красивейшем зале Особняка; Интерактив: Расскажут о своих маленьких радостях анонимно, проголосуют за самый симпатичный ответ и вручат приз в эстетике фильма. *Попкорн, кусочек авторского торта и ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры тебе обеспечены.