О фильме: Два полных придурка Ллойд Крисмас и Харри Данн пытаются нагнать красивую девушку Мэри Суонсон, чтобы вручить ей оставленный ею в аэропорту чемоданчик. Им невдомек, что Мэри оставила его специально, в качестве выкупа по договоренности с похитителями ее мужа. На переделанной в собаку машине двое недотёп пересекают Америку от Род-Айленда до Колорадо, где и находят обворожительную Мэри, в которую Ллойд уже успел втюриться без памяти. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.