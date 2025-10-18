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Кино
Про событие
Нью-Йорк, 1799 год. Молодого констебля Икабода Крэйна отправляют расследовать загадочные убийства в местечко Сонная Лощина. Все жертвы погибли от меча всадника без головы — они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. После оплаты присылай в комментарии сколько мест для тебя забронировать и на какой фильм: https://t.me/vspyshkafriends/3640 На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.
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