О фильме: Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.