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Киновечер: «Собачья Жизнь»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они — самые верные и преданные друзья, а люди учат их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.

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