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Киновечер «Шрек»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 6000₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Приходи на особый киновечер, посвящённый одному из самых любимых и знаковых анимационных фильмов начала 2000-х — «Шрек». Это история, которая перевернула представление о сказках. В центре сюжета — Шрек, угрюмый, но добродушный огр, который отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть себе уединённую жизнь в болоте. Вместе с болтливым Ослом он спасает принцессу Фиону — и открывает для себя, что настоящая любовь и дружба часто приходят оттуда, откуда меньше всего их ждёшь. Фильм наполнен ироничными отсылками к классическим сказкам, умным юмором, яркими персонажами и искренними эмоциями. За годы он стал не просто анимационным хитом, а настоящей культурной классикой, которую обожают и взрослые, и дети. Показ пройдёт в большом мультимедийном зале — зрители окажутся в окружении экранов и смогут устроиться на мягких пуфиках, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. Это отличный повод вспомнить детство, посмеяться и насладиться качественным кино в уютной обстановке.

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