Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Будут смотреть «Шоу Трумана» (1998) в первом московском небоскрёбе. В месте, где зарождался русский голливуд, где Булгаков познакомился со своей третьей женой и где на крыше функционировал полноценный ресторан с садом. Попасть в редакцию «Вопросы литературы», которая обитает на 10-м этаже дома Нирнзее не так то просто. Предлагают сделать это вместе, чтобы познакомиться с литературным этажом и его историей, полюбоваться шикарным видом на Москву и, конечно, насладиться просмотром фильма и его разбором в уютной камерной обстановке. Что тебя ждёт: — Лекция о фильме и её режиссёре Питере Уире; — Камерный просмотр фильма в дубляже, на русском языке; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + приз для самого активного участника; — Бокал шампанского, хрустящие брускетты с мягким муссом из творожного сыра и авокадо, украшенные свежим слабо солёным лососем с кунжутом + ароматный чай входят в стоимость билета. Фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены. 3 мая в 15:00 и 19:00 Запись в ТГ