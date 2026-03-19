Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Виенн. А чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. И действительно, побывав у неё однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому очарованию — Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссере Лассе Халльстрёме; — Камерный просмотр фильма на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, домашние печенья с шоколадом и маршмеллоу собственного приготовления и ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Запись в ТГ