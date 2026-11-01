Reina Bistro совместно с косметическим брендом NRAV запускает серию кинопоказов, посвящённых культовым фильмам девяностых и нулевых. Каждый понедельник гости смогут пересматривать любимые картины – от «Блондинки в законе» и «Дьявол носит Prada» до рождественских хитов «Реальная любовь» и «Отпуск по обмену». К показам подготовили специальное меню с закусками, а также сет с трюфельным попкорном и Prosecco. При заказе сета каждый гость получит подарок от NRAV — увлажняющий бальзам для губ Peptide lip treatment со вкусом попкорна. О фильме: Бизнесмен должен сделать выбор между карьерой и семьёй. Рождественская сказка с Николасом Кейджем. Предварительная бронь обязательна. Депозит — 1 500р. на гостя.