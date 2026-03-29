Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Все члены семьи Тененбаум обладают уникальными способностями. Например, Чес уже в 10-летнем возрасте добился больших успехов в финансовой сфере, Ричи является одаренным теннисистом, Марго стала в 10 лет известным драматургом. Дети выросли и выпорхнули из родительского гнезда, но семья решила воссоединиться, когда выяснилось, что отец семейства Роял Тененбаум страдает неизлечимой болезнью, и жить ему осталось чуть больше шести недель. За это время Роял постарается наверстать упущенное и уделить своим детям внимание, которым они были обделены в детстве. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссёре Уэсе Андерсоне; — Камерный просмотр фильма на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, закуска из огурцов, авокадо, сёмги, творожного сыра и рисовой бумаги, домашние лимонные кексы и ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Киновечер в 15:00 и 19:00 Запись в ТГ