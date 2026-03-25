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Киновечер с психологом «Сентиментальная ценность»

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр фильма «Сентиментальная ценность» — неординарной картины норвежского режиссёра Йоакима Триера, получившей «Оскар» как лучший международный фильм. Чтобы глубже понять проблематику фильма, обсудят острые темы с профессиональным психологом. Этот вечер точно для тебя, если: — давно хотел лампово посмотреть кино в окружении приятных людей — любишь не просто смотреть, а анализировать и открыто обсуждать — жаждишь взглянуть на привычные вещи под другим углом и приобрести новые знания. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки.

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