Просмотр фильма «Сентиментальная ценность» — неординарной картины норвежского режиссёра Йоакима Триера, получившей «Оскар» как лучший международный фильм. Чтобы глубже понять проблематику фильма, обсудят острые темы с профессиональным психологом. Этот вечер точно для тебя, если: — давно хотел лампово посмотреть кино в окружении приятных людей — любишь не просто смотреть, а анализировать и открыто обсуждать — жаждишь взглянуть на привычные вещи под другим углом и приобрести новые знания. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки.