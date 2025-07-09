Кинопоказ культового мультфильма на большом экране и его обсуждение вместе с аналитическим психологом Марией Щербаковой. На киновечере участники обсудят особенности нарциссической травмы, её источники, симптомы и способы разрешения. Поразмышляют, почему важно попрощаться с семейными сценариями и как это сделать. Затронут тему предназначения и смысла жизни. После просмотра психолог даст интерпретацию, а затем проведёт дискуссию со зрителями. Хорошее кино — это психологически достоверное кино. Оно даёт возможность посмотреть на себя со стороны, открывает понимание, что у всех людей в принципе похожие проблемы, и для них существуют решения. «Кунг-Фу Панда» именно такой фильм.