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Киновечер с психологом: «Кунг-Фу Панда»

Люксор, ТЦ Гудзон, Каширское шоссе, 14

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинопоказ культового мультфильма на большом экране и его обсуждение вместе с аналитическим психологом Марией Щербаковой. На киновечере участники обсудят особенности нарциссической травмы, её источники, симптомы и способы разрешения. Поразмышляют, почему важно попрощаться с семейными сценариями и как это сделать. Затронут тему предназначения и смысла жизни. После просмотра психолог даст интерпретацию, а затем проведёт дискуссию со зрителями. Хорошее кино — это психологически достоверное кино. Оно даёт возможность посмотреть на себя со стороны, открывает понимание, что у всех людей в принципе похожие проблемы, и для них существуют решения. «Кунг-Фу Панда» именно такой фильм.

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