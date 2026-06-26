Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Будут смотреть «Ромео + Джульетта» (1996) с Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Погрузишься в классику Шекспира через современную интерпретацию. Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах теперь заменены уличными перестрелками. Но Ромео и Джульетта так и остались подростками, а божественные строки Шекспира теперь звучат из уст уличных бандитов. Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется, а истинная любовь — вечна. Мероприятие пройдёт в первом московском небоскрёбе. В месте, где зарождался русский Голливуд, где Булгаков познакомился со своей третьей женой, где на крыше функционировал полноценный ресторан с садом, а в подвале прошла целая театральная эпоха. Попасть в редакцию «Вопросы литературы», которая обитает на 10 этаже дома Нирнзее не так-то просто, но в этот вечер будет возможно. Познакомишься с литературным этажом и его историей, полюбуешься шикарным видом на Москву и, конечно, насладишься просмотром фильма и его разбором в уютной камерной обстановке. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссёре Базе Лурмане — Камерный просмотр фильма в оригинале, с русскими субтитрами — Интерактив: лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника — Бокал шампанского, закуска из креветки, огурца и намазки из авокадо, итальянский тирамису + ароматный чай входят в стоимость билета А ещё фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены.