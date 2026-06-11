Очаровательные вампиры-соседи становятся героями фильма. Безумно смешная мокьюментари-комедия Тайки Вайтити. Правила: Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места и сидеть рядом с друзьями — приходи заранее. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать. В стоимость билета входит только один напиток. Депозит в стоимость билета не включён.