ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киновечер «Реальные упыри»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Очаровательные вампиры-соседи становятся героями фильма. Безумно смешная мокьюментари-комедия Тайки Вайтити. Правила: Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места и сидеть рядом с друзьями — приходи заранее. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать. В стоимость билета входит только один напиток. Депозит в стоимость билета не включён.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 1800₽

Сладкая жизнь: кинохиты XX века
Сладкая жизнь: кинохиты XX века

от 1500₽

по подписке
Кинобранч: «Осень в Нью-Йорке»
Кинобранч: «Осень в Нью-Йорке»
по подписке
MHFF. Художник Дэвид Бромли: свет после темноты
MHFF. Художник Дэвид Бромли: свет после темноты
по подписке
Киновечер «Общество мёртвых поэтов»
Киновечер «Общество мёртвых поэтов»
по подписке
Киноклуб «Проекция»
Киноклуб «Проекция»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи