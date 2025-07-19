Просмотр секретного фильма на веранде в центре Москвы под звездами и закатным небом. Перед показом тебя ждёт знакомство с участниками вечера, чтобы создать максимально комфортную атмосферу. А ещё ты узнаешь, что такое «синемалогия» и как с помощью этого инструмента можно научиться разбирать свои жизненные ситуации. В стоимость включено: — нетворкинг — кинопросмотр — снеки Свой любимый напиток можно взять с собой.