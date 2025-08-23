О фильме: Ричард — американский юноша, жаждущий приключений — отправляется в Таиланд, где в дешёвой гостинице знакомится со странным человеком. Этот человек передаёт ему карту таинственного острова, где «трава» растёт как сорняк, а на пляже живет коммуна. Это и есть рай на Земле. Ричард знакомится с парочкой французов, и они втроём отправляются на этот остров.