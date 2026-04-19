О фильме: Вновь оказавшись в ирреальном мире, лихой капитан Джек Воробей неожиданно узнаёт, что является должником легендарного капитана «Летучего Голландца» Дэйви Джонса. Джек должен в кратчайшие сроки решить эту проблему, иначе ему грозит вечное проклятие и рабское существование после смерти. Вдобавок ко всему, срывается свадьба Уилла Тернера и Элизабет Суонн, которые вынуждены составить Джеку компанию в его злоключениях… Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.