Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. История любви, разворачивающаяся в фантастическом мире, где влюблённые летают на свидания в розовых тучках и танцуют на потолке, где в коридоре обычной квартиры живёт солнце, а мыши-домоправители ведут беседы с кошками, где цветы прорастают внутри людей, и тепло человеческого сердца способно уничтожить самое опасное оружие. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и его режиссёре Мишеле Гондри; — Камерный просмотр кино на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, закуска из красной рыбы, огурца, творожного сыра и рисовой бумаги + ароматный чай входят в стоимость билета. Можешь одеться в воздушно-трагичном стиле, сделают тебе красивые фотокарточки на память. 28 июня в 15:00 и 19:00 Запись в ТГ