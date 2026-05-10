О фильме: Обычное корейское семейство Кимов жизнь не балует. Приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.