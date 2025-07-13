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Киновечер «Отель Гранд Будапешт»

Старосадский переулок, 5/8с2

Начало:

Завершение:

1790₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Приключенческая трагикомедия в усадьбе, построенной в начале 18-го века, где 3-х вековая история органично сочетается с современностью. Что тебя ждёт: Небольшая лекция о кинокартине и её великом режиссёре Уэсе Андерсоне Камерный просмотр фильма в комфортном и уютном пространстве Интерактив + памятный приз для самого активного участника Попкорн, индивидуальная бутылочка шампанского, авторские канапе и брускетты и ароматный чай с сочными шоколадными печеньями входят в стоимость билета А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры тебе обеспечены.

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