Приключенческая трагикомедия в усадьбе, построенной в начале 18-го века, где 3-х вековая история органично сочетается с современностью. Что тебя ждёт: Небольшая лекция о кинокартине и её великом режиссёре Уэсе Андерсоне Камерный просмотр фильма в комфортном и уютном пространстве Интерактив + памятный приз для самого активного участника Попкорн, индивидуальная бутылочка шампанского, авторские канапе и брускетты и ароматный чай с сочными шоколадными печеньями входят в стоимость билета А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры тебе обеспечены.