По сюжету два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники. После показа будет проведён розыгрыш двух книг издательства «Рипол» в жанре триллер и ужасы, может именно ты станешь их обладателем. Вся стоимость билета является депозитом, его хватит на заказ кофе или чизкейка в кофейне. Регистрация в ТГ