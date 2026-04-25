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Киновечер «Остров проклятых»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

По сюжету два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники. После показа будет проведён розыгрыш двух книг издательства «Рипол» в жанре триллер и ужасы, может именно ты станешь их обладателем. Вся стоимость билета является депозитом, его хватит на заказ кофе или чизкейка в кофейне. Регистрация в ТГ

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