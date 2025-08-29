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О фильме: Теодор — одинокий писатель, покупает новую техническую разработку — операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман. После оплаты присылай в комментарии сколько мест для тебя забронировать и на какой фильм: https://t.me/vspyshkafriends/3366 На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.
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