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Киновечер на английском языке: «Сальвадор Дали — последний акт гения»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Тебя ждёт трёхмерное погружение в загадочный мир Сальвадора Дали. Перед просмотром фильма ты сможешь познакомиться с подлинными работами гения на выставке, а после просмотра — в процессе обсуждения — не только разгадать тайны художника, поделиться мнениями о самых разных аспектах его жизни и творчества, но и улучшить свой уровень английского в кругу единомышленников и знатоков биографии художника. О фильме: Фильм раскрывает последние годы жизни Дали через историю молодого помощника Джеймса, который становится свидетелем ярких и противоречивых событий в жизни художника. Название: Daliland Год: 2022 Режиссёр: Мэри Харрон («Американский психопат») В главных ролях: Бен Кингсли, Барбара Сукова, Эзра Миллер Продолжительность 1 час 30 минут на английском языке с субтитрами.

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