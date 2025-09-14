Тебя ждёт трёхмерное погружение в загадочный мир Сальвадора Дали. Перед просмотром фильма ты сможешь познакомиться с подлинными работами гения на выставке, а после просмотра — в процессе обсуждения — не только разгадать тайны художника, поделиться мнениями о самых разных аспектах его жизни и творчества, но и улучшить свой уровень английского в кругу единомышленников и знатоков биографии художника. О фильме: Фильм раскрывает последние годы жизни Дали через историю молодого помощника Джеймса, который становится свидетелем ярких и противоречивых событий в жизни художника. Название: Daliland Год: 2022 Режиссёр: Мэри Харрон («Американский психопат») В главных ролях: Бен Кингсли, Барбара Сукова, Эзра Миллер Продолжительность 1 час 30 минут на английском языке с субтитрами.