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Киновечер + мероприятие

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Представь, что на дворе 2010-й, ты приходишь домой, включаешь Jetix, Disney, Nickelodeon — и никаких забот. Именно этому чувству и посвящён ивент. • Просмотр серии легендарных мультфильмов и немножко сериалов — собрали для тея целую ТВ-программу. • Спешлы: «Время приключений», «Суперкрошки», Фуфелшмерц, Американский дракон, Ким Пять-с-Плюсом, Скуби-ду. • Розыгрыш мини-призов • Зона с раскрасками • Тату-станция, где вместо тату-мастера — жвачки с переводными татуировками Правила киновечера: Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать. В цену билета не включён депозит.

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