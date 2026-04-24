Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Будут смотреть «Манхэттен» (1979) в первом московском небоскрёбе. В месте, где зарождался русский голливуд, где Булгаков познакомился со своей третьей женой и где на крыше функционировал полноценный ресторан с садом. Попасть в редакцию «Вопросы литературы», которая обитает на 10-м этаже дома Нирнзее не так то просто. Предлагают сделать это вместе, чтобы познакомиться с литературным этажом и его историей, полюбоваться шикарным видом на Москву и, конечно, насладиться просмотром фильма и его разбором в уютной камерной обстановке. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссёре Вуди Аллене; — Камерный просмотр фильма в дубляже, на русском языке; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Бокал шампанского, хрустящие брускетты с мягким муссом из творожного сыра и авокадо, украшенные свежим слабо солёным лососем с кунжутом + ароматный чай входят в стоимость билета. Фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Запись в ТГ