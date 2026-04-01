О фильме: Они мечтали устроить незабываемый мальчишник в Вегасе. Но теперь им необходимо вспомнить, что именно произошло: что за ребенок сидит в шкафу номера отеля? Как в ванную попал тигр? Почему у одного из них нет зуба? И, самое главное, куда делся жених? То, что парни вытворяли на вечеринке, не идет ни в какое сравнение с тем, что им придется сделать на трезвую голову, когда они будут шаг за шагом восстанавливать события прошлой ночи. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.