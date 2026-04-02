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Киновечер «Лжец, лжец»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Флетчер Рид — блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врёт жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивать истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать». Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду своему начальнику и клиентам. Эта правдивость может стоить адвокату работы! Но самое страшное ждет правдивого поневоле Флетчера в зале суда, когда будет слушаться дело о разводе его клиента. Без вранья он не сможет выиграть! Да, этот день своей жизни Флетчер Рид не забудет никогда... Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.

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