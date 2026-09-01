ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киновечер «Криминальное чтиво»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Несколько связанных историй из жизни бандитов. Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

Киноклуб: «В диких условиях»
Киноклуб: «В диких условиях»

800₽

по подписке
Спецпоказ: «Девочки учатся бриться» и встреча с творческой группой
Спецпоказ: «Девочки учатся бриться» и встреча с творческой группой
по подписке
Показ «Она» + лекция
Показ «Она» + лекция
по подписке
Киновечер «Карты, деньги, два ствола»
Киновечер «Карты, деньги, два ствола»
по подписке
Киновстреча с коучем
Киновстреча с коучем

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста