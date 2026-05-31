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Киновечер «Королевство полной луны»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Собираются, чтобы встретить лето вместе за просмотром романтичной комедии. 60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и его режиссёре Уэсе Андерсоне; — Камерный просмотр кино на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, канапе с персиком, прошутто, базиликом и моцареллой; аперитив из винограда, сыра, крекера и ореха + ароматный чай входят в стоимость билета. Можешь одеться в стиле бойскаутов или романтичных подростков (romantic teenagers), сделают тебе красивые фотокарточки на память. 31 мая в 15:00 и 19:00 Запись в ТГ

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