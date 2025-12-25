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Киновечер «Когда Гарри встретил Салли»

Eyes Coffee, Большая Серпуховская улица, 58

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Завершение:

1490₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Культовая американская романтическая комедия 1989 года о Гарри (Билли Кристал) и Салли (Мэг Райан), которые после первой случайной встречи спорят, могут ли мужчина и женщина быть просто друзьями. Затем, 12 лет спустя, они сталкиваются в Нью-Йорке, развивая непростые отношения, полные остроумных диалогов, самоиронии, поиска любви и размышлений о дружбе и романтике, ставших классикой жанра. Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссере Робе Райнере; — Камерный просмотр фильма; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, домашний глинтвейн (безалкогольный) и пирожное шу собственного приготовления входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Запись в ТГ

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