Кинопросмотр самого знакового фильма современности «Интерстеллар» в большом мультимедийном зале, где экраны будут окружать тебя по всему периметру, создавая захватывающую атмосферу и погружая в межзвёздные приключения. Погрузишься в эпическое путешествие сквозь пространство и время, где группа исследователей отправляется на поиски нового дома для человечества, столкнувшегося с глобальным кризисом на Земле. Вместе с героями фильма ты переживёшь невероятные приключения, откроешь для себя загадки чёрных дыр и червоточин, а также задумаешься о вечных вопросах любви, самопожертвования и будущего нашей цивилизации.