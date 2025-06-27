[отменено] Киновечер «Интерстеллар»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопросмотр самого знакового фильма современности «Интерстеллар» в большом мультимедийном зале, где экраны будут окружать тебя по всему периметру, создавая захватывающую атмосферу и погружая в межзвёздные приключения. Погрузишься в эпическое путешествие сквозь пространство и время, где группа исследователей отправляется на поиски нового дома для человечества, столкнувшегося с глобальным кризисом на Земле. Вместе с героями фильма ты переживёшь невероятные приключения, откроешь для себя загадки чёрных дыр и червоточин, а также задумаешься о вечных вопросах любви, самопожертвования и будущего нашей цивилизации.
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