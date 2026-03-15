Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестёр Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли... Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утончённых аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако, всё не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть... Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссере Джо Райте; — Камерный просмотр фильма; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, бокал белого вина, фирменные домашние капкейки с сливочным кремом и ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. В 15:00 покажут фильм в оригинале с русскими субтитрами, а в 19:00 в дубляже. Запись в ТГ