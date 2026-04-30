О фильме: В голове у обычной 11-летней школьницы Райли живут пять базовых эмоций: Радость, Грусть, Страх, Гнев и Отвращение. Каждый день они помогают девочке справляться с проблемами, руководя всеми её поступками. Вдруг выясняется, что Райли с родителями предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полный хаос. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.