1857 год. Команда застрявшего в северных льдах датского корабля спасает раненого мужчину от похожего на человека чудовища, которое невозможно убить. Тот рассказывает капитану свою историю: его зовут Виктор Франкенштейн, он сын знаменитого врача, и с самого детства вынашивал идею оживить мёртвую плоть. У него появилась возможность проводить в этой сфере всевозможные эксперименты, когда дядя невесты младшего брата Виктора предложил ему неограниченное финансирование.