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Киновечер «Ешь, молись, люби»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

1290₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссере Райане Мерфи; — Камерный просмотр фильма; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, бокал белого вина, фирменные домашние печенья с шоколадом и маршмеллоу и ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Запись в ТГ

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