Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссере Райане Мерфи; — Камерный просмотр фильма; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, бокал белого вина, фирменные домашние печенья с шоколадом и маршмеллоу и ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Запись в ТГ