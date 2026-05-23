О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано… Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.