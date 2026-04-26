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Киновечер «Дьявол носит Prada»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. Собираются, чтобы вспомнить легендарный фильм перед тем, как увидеть сиквел в мае. Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано… Что тебя ждёт: — Лекция о фильме и его режиссёре Дэвиде Фрэнкеле; — Камерный просмотр фильма на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, закуски из креветки, огурца, творожного сыра и авокадо, украшенные зеленью, брускетты из белого хлеба, творожного сыра и запеченных томатов, украшенные бальзамическим соусом + ароматный чай входят в стоимость билета. Можешь надеть все свои самые гламурные вещи в гардеробе, сделают тебе красивые фотокарточки на память. 26 апреля в 15:00 и 19:00 Запись в ТГ

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