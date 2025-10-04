Возраст 16+
Кино
Про событие
Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Среди его обитателей девочка, которая умела держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов. Когда дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше видел только на фотографиях. После оплаты присылай в комментарии сколько мест для тебя забронировать и на какой фильм: https://t.me/vspyshkafriends/3526 На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.
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