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Кино
Про событие
40 лет назад Харриет Вангер бесследно пропала на острове, принадлежащем могущественному клану Вангер. Тело так и не нашли, но её дядя убежден, что девушку убили, и что убийца является членом его собственной неблагополучной семьи. Он нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста и татуированную хакершу Лисбет Саландер для проведения расследования. После оплаты присылай в комментарии сколько мест для тебя забронировать и на какой фильм: https://t.me/vspyshkafriends/3526 На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.
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