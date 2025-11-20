Какие чудеса ждут тебя на фабрике Вилли Вонки? Только представь: травяные луга из сладкого мятного сахара в Шоколадной Комнате ... Можно проплыть по Шоколадной реке на розовой сахарной лодке ... Или поставить эксперименты в Комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают ... Понаблюдать за дрессированными белками в Ореховой Комнате или отправиться в стеклянном лифте в Телевизионную Комнату. Ты найдёшь слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, что оно станет настолько же приятным и сладким для тебя, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.