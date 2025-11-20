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Киновечер: «Чарли и шоколадная фабрика»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Какие чудеса ждут тебя на фабрике Вилли Вонки? Только представь: травяные луга из сладкого мятного сахара в Шоколадной Комнате ... Можно проплыть по Шоколадной реке на розовой сахарной лодке ... Или поставить эксперименты в Комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают ... Понаблюдать за дрессированными белками в Ореховой Комнате или отправиться в стеклянном лифте в Телевизионную Комнату. Ты найдёшь слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, что оно станет настолько же приятным и сладким для тебя, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.

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