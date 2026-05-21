О фильме: Год назад Хейли представляла свою страну в мировом турнире по спортивной гимнастике. Но в последний момент она отказалась от участия в чемпионате, лишив тем самым команду золотой медали. Хейли решила поставить крест на спортивной карьере и жить «нормальной жизнью подростка» — вламываться в окна домов богачей, ездить на скейте и тусоваться с сомнительными личностями. Однажды ее ловит полиция и предъявляет ей обвинение в злостном хулиганстве. Теперь у неё только два пути — либо в тюрьму, либо в закрытую элитную гимнастическую академию. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.