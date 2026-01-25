Одержимый теориями заговора рабочий Тедди при помощи не слишком сообразительного кузена похищает руководительницу крупной компании, так как считает, что она — пришелец из галактики Андромеды, жаждущий уничтожить жизнь на Земле. Он запирает женщину в подвале и требует составить послание андромедийскому императору, чтобы тот принял Тедди на своём корабле и обсудил с ним план ухода инопланетян с нашей зелёной планеты. Двери на киносеанс откроем в 16:30 Начинаем в 17:00